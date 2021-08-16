Хроника коронавируса на 16 августа: заболели почти 470 тысяч человек за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
2 минуты
1,3 т.
Лечение коронавируса

По состоянию на понедельник, 16 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 207,9 млн человек. За минувший день выявили 468 886 новых инфицированных, умерли еще 8 095. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.

При этом выздоровели более 186,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Иране – 36 тыс., Индии – 33 тыс. и США – 30 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

С начала пандемии заболели 207 млн человек.
Топ-15 стран по заболеваемости.
Видео дня

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 2 265 912 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 255 заболевших умерли, а 2 196 827 пациентов вылечились.

  • Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, какие категории учеников продолжат ходить в школы даже при "худшем" сценарии с COVID-19. Он также отметил важность вакцинации учителей.

  • Люди, переболевшие коронавирусом, становятся менее восприимчивыми к физической боли и лучше переносят отрицательные температуры, заявили ученые.

Главное за 16 августа:

  • Одноразовые бумажные и тканевые маски, которые часто использовались во время пандемии коронавируса могут быть не столь эффективны в предотвращении распространения новых типов COVID-19, как другие виды защитных средств для лица. Лучшими являются маски KN95 или N95.

  • В крупных городах Израиля следом за Тель-Авивом появятся ночные пункты вакцинации от коронавируса.

  • За минувшие сутки в Украине сделали 76 148 прививок от коронавируса. Первую дозу препарата получили 46 371 человек, а завершили иммунизацию 29 777 граждан.

  • В Иране, где ранее заявили о пятой волне пандемии, на шесть дней введут "общую изоляцию" в городах по всей стране. Под запретом будут поездки между городами, работа рынков, госучреждений, кинотеатров, спортзалов и ресторанов.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
КоронавирусВакцинация в Украине и мире