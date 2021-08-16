Хроника коронавируса на 16 августа: заболели почти 470 тысяч человек за сутки
По состоянию на понедельник, 16 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 207,9 млн человек. За минувший день выявили 468 886 новых инфицированных, умерли еще 8 095. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.
При этом выздоровели более 186,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Иране – 36 тыс., Индии – 33 тыс. и США – 30 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 265 912 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 255 заболевших умерли, а 2 196 827 пациентов вылечились.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, какие категории учеников продолжат ходить в школы даже при "худшем" сценарии с COVID-19. Он также отметил важность вакцинации учителей.
Люди, переболевшие коронавирусом, становятся менее восприимчивыми к физической боли и лучше переносят отрицательные температуры, заявили ученые.
Одноразовые бумажные и тканевые маски, которые часто использовались во время пандемии коронавируса могут быть не столь эффективны в предотвращении распространения новых типов COVID-19, как другие виды защитных средств для лица. Лучшими являются маски KN95 или N95.
В крупных городах Израиля следом за Тель-Авивом появятся ночные пункты вакцинации от коронавируса.
За минувшие сутки в Украине сделали 76 148 прививок от коронавируса. Первую дозу препарата получили 46 371 человек, а завершили иммунизацию 29 777 граждан.
В Иране, где ранее заявили о пятой волне пандемии, на шесть дней введут "общую изоляцию" в городах по всей стране. Под запретом будут поездки между городами, работа рынков, госучреждений, кинотеатров, спортзалов и ресторанов.
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