Хроника коронавируса на 16 августа: заболели почти 470 тысяч человек за сутки

По состоянию на понедельник, 16 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 207,9 млн человек. За минувший день выявили 468 886 новых инфицированных, умерли еще 8 095. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.

При этом выздоровели более 186,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Иране – 36 тыс., Индии – 33 тыс. и США – 30 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 265 912 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 255 заболевших умерли, а 2 196 827 пациентов вылечились.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, какие категории учеников продолжат ходить в школы даже при "худшем" сценарии с COVID-19. Он также отметил важность вакцинации учителей.

Люди, переболевшие коронавирусом, становятся менее восприимчивыми к физической боли и лучше переносят отрицательные температуры, заявили ученые.