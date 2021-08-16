Врач объяснил, какие реакции на прививку против COVID-19 являются нормальными

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
1 минута
7,0 т.
Вакцинация против коронавируса в Украине

Прививку против коронавируса каждый человек переносит по-своему: в одних она проходит бессимптомно, а в других сопровождается ухудшением самочувствия. Иногда "побочки" очень неприятные, а есть и такие, которые считаются вполне нормальными.

Среди них, например, боль в месте укола, головокружение, усталость. На это указал врач-иммунолог Федор Лапий, комментарий которого опубликовали в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения (Минздрава).

По его словам, волноваться не нужно, если после вакцинации против COVID-19 появились:

  • покраснение, боль, отек в месте инъекции;

  • лихорадка или озноб;

  • головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе

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  • тошнота

  • утомляемость;

  • сонливость или бессонница;

  • головокружение.

Иммунолог Лапий, который также возглавляет национальную техническую группу экспертов по вопросам иммунопрофилактики, подчеркнул, что такие реакции – нормальные и обычно проходят через несколько дней.

Количество прививок против коронавируса в Украине (первая доза)

А вот в случае, если такие побочные эффекты не прошли или человек чувствует себя еще хуже, специалист посоветовал обращаться к семейному врачу.

Отметим: с начала кампании по иммунизации первую прививку против коронавируса в Украине получили 4 722 693 человека, а обе и, соответственно, вакцинированы полностью 2 738 073 гражданина. Всего в стране сделали 7 460 766 прививок. За прошедшие сутки вакцинировали еще более 51 тыс. украинцев.

Количество прививок против коронавируса в Украине (вторая доза)

Как сообщал OBOZREVATEL, исследование показало, что вакцина Comirnaty (производства Pfizer&BioNTech) может спровоцировать четыре "побочки". Речь идет о астении, вялости, ночном гипергидрозе и снижении аппетита.

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