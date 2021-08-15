В Украине за день сделали больше 70 тысяч прививок от COVID-19: статистика по регионам
В Украине за минувшие сутки, 14 августа, сделали 76 148 прививок от коронавируса. Первую дозу препарата получили 46 371 человек, а завершили иммунизацию 29 777 граждан.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Всего с начала кампании иммунизации в Украине сделали уже 7 409 698 прививок.
Больше всего людей вчера получили вторую дозу и завершили вакцинацию в Одесской (6324), Днепропетровской (3088), Киевской (2372) и Харьковской (2277) областях. Прививки делали 539 мобильных бригад, 1 545 пунктов и 376 центров вакцинации по всей стране.
Количество людей, иммунизированных 2 дозой за сутки:
Киев – 1659
Винницкая область – 884
Волынская область – 301
Днепропетровская область – 3088
Донецкая область – 442
Житомирская область – 416
Закарпатская область – 275
Запорожская область – 629
Ивано-Франковская область – 199
Киевская область – 2372
Кировоградская область – 1026
Луганская область – 347
Львовская область – 1458
Николаевская область – 692
Одесская область – 6324
Полтавская область – 1560
Ривненская область – 265
Сумская область – 344
Тернопольская область – 1051
Харьковская область – 2277
Херсонская область – 1306
Хмельницкая область – 462
Черкасская область – 1045
Черновицкая область – 442
Черниговская область – 913
На сегодня в Украине полностью вакцинированы уже 2 718 680 человек, а первую дозу получили 4 691 018 украинцев.
Напомним, в Украине официально подтверждено 2 265 912 случаев коронавирусной инфекции. Из них 695 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 50 детей и 5 медработников.
Как сообщал OBOZREVATEL, ряд стран мира вводит ограничения для невакцинировавшихся граждан. О новых правилах в Европе, США и Казахстане читайте по ссылке.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.