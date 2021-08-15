В Украине за день сделали больше 70 тысяч прививок от COVID-19: статистика по регионам

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине за день сделали больше 70 тысяч прививок от COVID-19: статистика по регионам

В Украине за минувшие сутки, 14 августа, сделали 76 148 прививок от коронавируса. Первую дозу препарата получили 46 371 человек, а завершили иммунизацию 29 777 граждан.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Всего с начала кампании иммунизации в Украине сделали уже 7 409 698 прививок.

Больше всего людей вчера получили вторую дозу и завершили вакцинацию в Одесской (6324), Днепропетровской (3088), Киевской (2372) и Харьковской (2277) областях. Прививки делали 539 мобильных бригад, 1 545 пунктов и 376 центров вакцинации по всей стране.

Видео дня

Количество людей, иммунизированных 2 дозой за сутки:

  • Киев – 1659

  • Винницкая область – 884

  • Волынская область – 301

  • Днепропетровская область – 3088

  • Донецкая область – 442

  • Житомирская область – 416

  • Закарпатская область – 275

  • Запорожская область – 629

  • Ивано-Франковская область – 199

  • Киевская область – 2372

  • Кировоградская область – 1026

  • Луганская область – 347

  • Львовская область – 1458

  • Николаевская область – 692

  • Одесская область – 6324

  • Полтавская область – 1560

  • Ривненская область – 265

  • Сумская область – 344

  • Тернопольская область – 1051

  • Харьковская область – 2277

  • Херсонская область – 1306

  • Хмельницкая область – 462

  • Черкасская область – 1045

  • Черновицкая область – 442

  • Черниговская область – 913

Данные насчет вакцинации в Украине.

На сегодня в Украине полностью вакцинированы уже 2 718 680 человек, а первую дозу получили 4 691 018 украинцев.

Напомним, в Украине официально подтверждено 2 265 912 случаев коронавирусной инфекции. Из них 695 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 50 детей и 5 медработников.

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд стран мира вводит ограничения для невакцинировавшихся граждан. О новых правилах в Европе, США и Казахстане читайте по ссылке.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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