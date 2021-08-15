В Украине за день сделали больше 70 тысяч прививок от COVID-19: статистика по регионам

В Украине за минувшие сутки, 14 августа, сделали 76 148 прививок от коронавируса. Первую дозу препарата получили 46 371 человек, а завершили иммунизацию 29 777 граждан.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Всего с начала кампании иммунизации в Украине сделали уже 7 409 698 прививок.

Больше всего людей вчера получили вторую дозу и завершили вакцинацию в Одесской (6324), Днепропетровской (3088), Киевской (2372) и Харьковской (2277) областях. Прививки делали 539 мобильных бригад, 1 545 пунктов и 376 центров вакцинации по всей стране.

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Количество людей, иммунизированных 2 дозой за сутки:

Киев – 1659

Винницкая область – 884

Волынская область – 301

Днепропетровская область – 3088

Донецкая область – 442

Житомирская область – 416

Закарпатская область – 275

Запорожская область – 629

Ивано-Франковская область – 199

Киевская область – 2372

Кировоградская область – 1026

Луганская область – 347

Львовская область – 1458

Николаевская область – 692

Одесская область – 6324

Полтавская область – 1560

Ривненская область – 265

Сумская область – 344

Тернопольская область – 1051

Харьковская область – 2277

Херсонская область – 1306

Хмельницкая область – 462

Черкасская область – 1045

Черновицкая область – 442

Черниговская область – 913

На сегодня в Украине полностью вакцинированы уже 2 718 680 человек, а первую дозу получили 4 691 018 украинцев.

Напомним, в Украине официально подтверждено 2 265 912 случаев коронавирусной инфекции. Из них 695 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 50 детей и 5 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд стран мира вводит ограничения для невакцинировавшихся граждан. О новых правилах в Европе, США и Казахстане читайте по ссылке.