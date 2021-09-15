Хроника коронавируса на 15 сентября: за сутки заболели более 500 тысяч
По состоянию на среду, 15 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 226,6 млн человек. За минувший день выявили 511 478 новых инфицированных, умерли еще 8 870. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 203,1 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (129 тыс.), Индии (31 тыс.) и Бразилии (10 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 316 619 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 342 заболевших умерли, а 2 221 110 пациентов вылечились.
Украинцы смогут получить "желтые" COVID-сертификаты в Дії. Они свидетельствуют о получении первой дозы вакцины против коронавируса. Таким же образом возможно получить и "зеленый" документ о полной иммунизации. Подробнее об условиях – читайте здесь.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация против коронавируса в Украине добровольная, обязательной ее делать не планируют.
В Национальной академии наук спрогнозировали, что до 24 сентября количество новых случаев COVID-19 в Украине будет расти и достигнет показателя в 6 тысяч в сутки.
Кабинет министров 14 сентября опубликовал постановление, которым вносятся изменения в правила карантина в Украине. Отметим, что оно вступает в силу через 7 дней после обнародования.
На Кипре одну дозу вакцины получили уже почти 80% жителей, заявил министр здравоохранения Михалис Хадзипантелас.
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