Хроника коронавируса на 15 сентября: за сутки заболели более 500 тысяч

По состоянию на среду, 15 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 226,6 млн человек. За минувший день выявили 511 478 новых инфицированных, умерли еще 8 870. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 203,1 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (129 тыс.), Индии (31 тыс.) и Бразилии (10 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 316 619 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 54 342 заболевших умерли, а 2 221 110 пациентов вылечились.

Украинцы смогут получить "желтые" COVID-сертификаты в Дії. Они свидетельствуют о получении первой дозы вакцины против коронавируса. Таким же образом возможно получить и "зеленый" документ о полной иммунизации. Подробнее об условиях – читайте здесь.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация против коронавируса в Украине добровольная, обязательной ее делать не планируют.