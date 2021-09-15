В США обязали военных вакцинироваться от COVID-19: это буквально вопрос жизни и смерти

Американских солдат, состоящих на действительной военной службе, обязали пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Первую прививку они должны сделать до 15 декабря.

Об этом сообщил генерал-лейтенант, генеральный хирург и командующий армии Рэймонд Скотт Дингл, передает NBC News. По его словам, это буквально вопрос жизни и смерти для солдат, их семей и сообщества, в котором живут люди.

"Количество случаев заболевания и смертей продолжают вызывать беспокойство по мере распространения варианта Дельта. А это делает защиту войск посредством обязательной вакцинации приоритетом здоровья и готовности для всей армии", – подчеркнул Дингл.

Видео дня

Ожидается, что подразделения резерва и национальной гвардии США будут полностью вакцинированы до 30 июня 2022 года. В американской армии насчитывают 485 тысяч военнослужащих, 189 тысяч резервистов и 336 тысяч нацгвардейцев.

Ранее министр обороны Ллойд Дж. Остин издал меморандум, предписывающий обязательную вакцинацию против COVID-19 для военнослужащих. Для этого должны использовать только вакцины, одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Секретарям различных видов вооруженных сил Ллойд поручил "установить амбициозные сроки реализации иммунизации солдат". А также призвал регулярно отчитываться о завершении вакцинации с использованием установленных систем для других обязательных отчетов о вакцинах.

В заявлении армии говорится, что военнослужащие, которые отказываются от прививки, сначала получат совет от своего начальства. Если военным не будет предоставлено освобождение от вакцинации по законным медицинским, религиозным или административным причинам, и они будут и далее не соблюдать мандат, их могут уволить или подвергнуть дисциплинарному взысканию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США состоится глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса и вопросам вакцинации. Дата проведения – 22 сентября. На мероприятии выступит американский лидер Джо Байден.