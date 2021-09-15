В Дії появятся две версии СOVID-сертификатов: чем будут отличаться

В приложении Дія появятся две версии внутренних COVID-сертификатов. Они создаются с учетом ограничений в "желтой" и "зеленой" карантинных зонах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации. Два COVID-сертификата создаются с учетом новых карантинных правил, которые начнут действовать в Украине с 20 сентября.

В Минцифре пояснили, что документы будут иметь цветные отметки только в электронном формате. "Желтый" сертификат дают после получения одной дозы вакцины от коронавируса. Срок его действия 120 дней. "Зеленый" выдают после получения двух доз и будет действовать 365 дней.

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Также отмечается, что вскоре появится бумажная версия сертификата, которую можно будет скачать и распечатать с сайта.

Кабинет министров Украины 13 сентября принял изменения в постановление №1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Они касаются, в частности, "желтых" и "зеленых" COVID-сертификатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, социологический опрос показал, что в Украине вакцинироваться против COVID-19 не хочет большая часть граждан (более 56%). Какие причины называли респонденты – читайте тут.