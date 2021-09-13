Больше половины украинцев не планируют вакцинироваться против COVID-19: названы причины

В Украине вакцинироваться против COVID-19 не хочет большая часть граждан (более 56%). Причиной эти респонденты чаще всего называют то, что препараты недостаточно проверены, а также свою неуверенность в том, какие последствия и побочные эффекты будут после прививки.

Соответствующие данные социологи получили во время репрезентативного всеукраинского опроса (14-24 августа 2021 года) среди взрослого населения страны. Результаты были опубликованы на сайте Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Примечательно, что участники опроса, которые не болели COVID-19, вакцинируются или планируют это сделать значительно реже, чем украинцы, которые уже заражались коронавирусом.

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Что касается обязательной вакцинации для всех совершеннолетних, то против этого выступают почти 52% респондентов. За – не более 23% опрошенных.

В то же время большинство граждан поддерживает обязательные прививки для медработников (50,2%). Немного меньше (42%) считают, что обязательно должны прививаться работники сферы образования. Что касается вакцинации всех военнослужащих, то ее поддерживают 40% опрошенных.

Что же касается украинцев, перенесших инфекцию, то:

31,2% – за обязательную вакцинацию всех совершеннолетних (47,5% – против);

56% – за обязательную вакцинацию медиков (26% – против);

47% – за вакцинацию педагогов (32% – против);

43% – за вакцинацию военных и правоохранителей (33% – против).

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабмин планирует ввести в Украине некоторые привилегии для коллективов, где работники прошли вакцинацию и соблюдают противоэпидемиологические ограничения.

О том, как будут работать учреждения и предприятия страны в "красной" зоне карантина, читайте в новости по ссылке.