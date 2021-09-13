В Украине введут привилегии для вакцинированных от COVID-19: в Минздраве раскрыли подробности

Правительство пересмотрит "карантинное" постановление и внесет в него ряд изменений, которые будут способствовать сдерживанию распространению коронавируса в Украине, но в то же время не будут ограничивать экономическую деятельность предприятий. Речь идет о ряде привилегий для тех коллективов, где работники вакцинировались и соблюдают противоэпидемиологические ограничения.

Как сообщила пресс-служба Камина, изменения в документ будут означать, что при введении в том или ином регионе "желтой" или "красной" зоны эпидемической опасности, ограничения не будут распространяться на те заведения хозяйствования, в которых коллектив и посетители имеют ковид-сертификаты, свидетельствующие о полном курсе вакцинации. Также не станут ограничивать работу там, где посетители и работники будут предоставлять действительные в течение 72 часов отрицательные ПЦР-тесты или справки о перенесенной в течение последних нескольких месяцев коронавирусной болезни.

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В сообщении сказано, что соответствующие изменения будут внесены в постановление Кабинета Министров №1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2". Нововведения будут введены в действие уже в ближайшее время.

"Это позволит эффективно сдерживать эпидемическую ситуацию в стране и сохранить экономическую активность ряда предприятий", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время правительственного селекторного совещания по предотвращению распространению болезни COVID-19.

При этом глава ведомства отметил, что количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране возросло на 6000, а количество госпитализаций увеличилось – на 1,5 тысячи.

Наиболее критическая ситуация зафиксирована в: Черновицкой, Волынской, Львовской и Тернопольской областях. Также, по его словам, в этих регионах быстро растет загруженность коек с кислородом, а количество госпитализаций за неделю увеличилась на 60%.

Со своей стороны, в Министерстве внутренних дел доложили, что активизировали работу по отношению к мошенникам, которые выпускают поддельные сертификаты о вакцинации. В частности, отслеживаются сайты, с которых осуществляется соответствующие действия. Также, возобновлены проверки на соблюдение карантинных правил. В МВД отметили, что на прошлой неделе составлено 205 админпротоколов о нарушении карантина и вынесено почти 3200 постановлений о несоблюдении масочного режима.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости ускорить вакцинацию педколлективов в учебных заведениях.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Минздраве объяснили, как будут работать учреждения и предприятия в "красной" зоне в случае всплеска коронавируса.