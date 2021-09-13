Кабмин установил новые карантинные нормы: что изменится
Кабинет министров Украины 13 сентября принял изменения в постановление №1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Они касаются, в частности, "желтых" и "зеленых" COVID-сертификатов.
Как сообщается на сайте Минздрава, постановление вступает в силу через 7 дней с момента опубликования.
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