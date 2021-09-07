В Минздраве предупредили об усилении карантина с 13 сентября: какие запреты будут действовать

Министерство здравоохранения подало правительству представление о переходе Украины на "желтый" карантинный уровень. Усилить ограничения должны с 13 сентября.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что показатели заболеваемости превышены в стране.

"Мы от Минздрава подали соответствующее представление в Кабмин", – сказал министр.

По словам Ляшко, на этой неделе должно состояться заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Именно на нем будет рассматриваться представление.

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На территориях, где действует такой уровень эпидемиологической опасности, а в данном случае речь идет обо всей стране, предусмотрено:

соблюдение масочного режима и социальной дистанции;

запрещается проведение массовых мероприятий при участии более 1 человека на 4 квадратных метра;

запрещена заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более чем на 50%;

запрещена заполненность спортзалов и фитнесс-центров более чем 1 человек на 10 квадратных метров;

в то же время ограничения по времени работы учреждений отсутствуют.

Ранее OBOZREVATEL писал, что при усилении карантина в Украине есть вероятность, что для вакцинированных граждан будут некоторые поблажки. Также, несмотря на то, что "желтой" планируют объявить всю страну, в ряде регионов ситуация сложилась очень непростая, поэтому там меры могут быть еще более суровыми.