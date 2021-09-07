В Минздраве предупредили об усилении карантина с 13 сентября: какие запреты будут действовать

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
1 минута
659
Карантин в Укураине

Министерство здравоохранения подало правительству представление о переходе Украины на "желтый" карантинный уровень. Усилить ограничения должны с 13 сентября.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что показатели заболеваемости превышены в стране.

"Мы от Минздрава подали соответствующее представление в Кабмин", – сказал министр.

По словам Ляшко, на этой неделе должно состояться заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Именно на нем будет рассматриваться представление.

Видео дня
Какие ограничения ждут Украину в "желтой" зоне

На территориях, где действует такой уровень эпидемиологической опасности, а в данном случае речь идет обо всей стране, предусмотрено:

  • соблюдение масочного режима и социальной дистанции;

  • запрещается проведение массовых мероприятий при участии более 1 человека на 4 квадратных метра;

  • запрещена заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более чем на 50%;

  • запрещена заполненность спортзалов и фитнесс-центров более чем 1 человек на 10 квадратных метров;

  • в то же время ограничения по времени работы учреждений отсутствуют.

Ранее OBOZREVATEL писал, что при усилении карантина в Украине есть вероятность, что для вакцинированных граждан будут некоторые поблажки. Также, несмотря на то, что "желтой" планируют объявить всю страну, в ряде регионов ситуация сложилась очень непростая, поэтому там меры могут быть еще более суровыми.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКарантин в УкраинеКоронавирусМинистерство здравоохраненияВиктор Ляшко