В Минздраве предупредили об усилении карантина с 13 сентября: какие запреты будут действовать
Министерство здравоохранения подало правительству представление о переходе Украины на "желтый" карантинный уровень. Усилить ограничения должны с 13 сентября.
Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что показатели заболеваемости превышены в стране.
"Мы от Минздрава подали соответствующее представление в Кабмин", – сказал министр.
По словам Ляшко, на этой неделе должно состояться заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Именно на нем будет рассматриваться представление.
На территориях, где действует такой уровень эпидемиологической опасности, а в данном случае речь идет обо всей стране, предусмотрено:
соблюдение масочного режима и социальной дистанции;
запрещается проведение массовых мероприятий при участии более 1 человека на 4 квадратных метра;
запрещена заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более чем на 50%;
запрещена заполненность спортзалов и фитнесс-центров более чем 1 человек на 10 квадратных метров;
в то же время ограничения по времени работы учреждений отсутствуют.
Ранее OBOZREVATEL писал, что при усилении карантина в Украине есть вероятность, что для вакцинированных граждан будут некоторые поблажки. Также, несмотря на то, что "желтой" планируют объявить всю страну, в ряде регионов ситуация сложилась очень непростая, поэтому там меры могут быть еще более суровыми.
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