Карантин возвращается: когда и в каких регионах ужесточат ограничения

В ближайшие дни Украина вернется к карантину – по количеству COVID-больных регионы выходят из "зеленой зоны". Соответствующее решение могут принять уже 13 сентября.

При этом есть вероятность, что локдаун коснется не всех, а только тех граждан, которые не прошли вакцинацию. Когда украинцы снова вернутся к ограничениям и какие области станут "красными" первыми – читайте в материале OBOZREVATEL.

COVID-статистика в нашей стране стремительно ухудшается – в последние дни количество новых случаев превышает две тысячи. Только 3 сентября зафиксировали трехмесячный рекорд – 2 693 новых случаев болезни. Растет и число инфицированных Дельтой – по данным Минздрава, в течение двух недель количество больных этим штаммом выросло в 3,5 раза.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина уже превысила показатели, по которым страна может перейти в "желтую зону". Глава ведомства отметил, что Минздрав подал ходатайство в Кабмин о переходе на другой уровень эпидемической опасности.

"На этой неделе состоится комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника, 13 сентября, Украина перейдет на "желтый" уровень", – добавил он.

Однако, по словам министра, "оснований для введения "красного уровня" пока нет ни в одном регионе", то есть о закрытии общественного транспорта речь не идет. Согласно прогнозам ведомства, переход к самому жесткому уровню карантина может произойти в ноябре.

К ограничениям "зеленой зоны" – обязательное ношение маски и соблюдение дистанции в 1,5 метра – добавляются следующие правила:

проведение массовых мероприятий возможно при условии, что на одного человека выделено как минимум 4 м²;

заполненность кинотеатров или других учреждений культуры не может превышать 50%;

запрещается посещение спортзалов, если на каждого посетителя выделено менее 20 м² площади (при этом ограничения по времени работы отсутствуют);

ограничивается проведение плановых операций;

учебные учреждения могут работать только при условии, что 80% персонала вакцинировались от коронавируса.

В то же время главный санитарный врач Виктор Кузин ранее отмечал, что для привитых граждан могут ввести ряд привилегий – в частности, это будет касаться посещения спортзалов.

"Например, не будет регулироваться количество людей на 1 м², если мы говорим о функционировании спортивных залов. Такие нормы будут действовать для вакцинированных как для обслуживающего персонала, так и к людям которые посещают то или иное заведение", – сказал он.

Вероятно, перевести в "желтую зону" могут всю страну одновременно. Однако некоторым регионам грозят и более жесткие ограничения. Сейчас самая опасная COVID-ситуация фиксируется в таких областях:

Луганской;

Одесской;

Черновицкой;

Львовской;

Винницкой.

Эксперты Киевской школы экономики, которые постоянно отслеживают динамику заболеваемости, также уверены, что выход из "зеленой зоны" начнется с 13 сентября. "Черновицкая область демонстрирует около 11% коэффициента выявления новых случаев. Это очень высокий показатель. Кроме того, в Черновицкой области сейчас высокий показатель загруженности "ковидных" коек с кислородом – около 40%, а в Луганской – 22%. Но ситуация может продолжать ухудшаться", – считает руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала о вакцинации беременных и сравнила риски от иммунизации и самой коронавирусной болезни.