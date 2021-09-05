Голубовская высказалась о вакцинации от COVID-19 беременных и оценила риски

Для беременных и женщин, которые только планируют завести ребенка, безопасны и эффективны все одобренные на данный момент вакцины от COVID-19. Все эти препараты, включая новые мРНК вакцины, хорошо проявили себя на практике.

Об этом ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала в интервью руководителю проекта Med.Oboz Виктору Литвиненко. Она отметила, что побочные эффекты от вакцинации не исключены, однако сама коронавирусная болезнь опаснее прививки, особенно для групп риска. Врач подчеркнула, что важен индивидуальный подход в каждой ситуации и к разным пациентам.

"Обязательным моментом является информирование пациента о всех возможных как преимуществах, так и рисках", – сказала она.

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После вакцинации, по словам Голубовской, нужно быть готовым к повышению температуры, боли и покраснению в месте укола. Эти симптомы, как правило, сами проходят через несколько дней.

Одним же из редких, но серьезных побочных эффектов иммунизации от коронавируса является тромбоз и синдром тромбоцитопении. Они также поддаются лечению, но в том случае, если человек вовремя заметит ухудшение состояния после прививки и обратится к врачу.

В Великобритании разработали специальные рекомендации для медиков и пациентов относительно механизма вакцинации. В Украине такого документа пока нет, но инфекционист посоветовала гражданам сообщать врачу о головокружениях, головных болях и других состояниях после иммунизации от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, Голубовская рассказала, кому нужно вакцинироваться от COVID-19 в первую очередь. В список попали люди из группы риска.