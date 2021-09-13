Украинские COVID-сертификаты получили новые опции: что изменится

Украинцы после вакцинации от коронавируса, перенесенной болезни или же негативного ПЦР-теста смогут получить COVID-сертификаты двух видов: "желтый" (после первой дозы) или "зеленый" (после второй). Если в стране введут "желтую" зону карантина, то эти документы фактически будут отличатся только сроком действия, но не привилегиями.

Если карантинные ограничения ужесточат еще больше, то есть в случае "красной" эпидемиологической опасности, исключения из правил получат владельцы только "зеленых" сертификатов. О новых нормах в понедельник, 13 сентября, рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на официальном сайте.

Так, правительство изменило карантинные ограничения. Согласно обновленному постановлению №1236, сертификаты двух видов можно будет применять, чтобы оставить в силе "зеленые" правила карантина, а не "желтые", в учебных учреждениях, заведениях культуры и спорта, на массовых мероприятиях и проч.. Для этого нужно, чтобы документ был у 80 и больше процентов сотрудников (персонала).

Видео дня

При этом для массовых мероприятий, кинотеатров, театров, музеев, других культурных заведений, спортзалов, бассейнов правила более строгие – также необходимо, чтобы все участники (клиенты) имели COVID-сертификат.

Это требование не обязательное – учреждения могут принимать и людей без сертификатов, однако в этом случае обязательно придерживаться правил, которые соответствуют "желтому" уровню эпидемопасности.

В случае введения в Украине "красного" уровня карантина, требования будут другими.

Школы и детские садики смогут продолжать работу, если 100% сотрудников получат "зеленый" COVID-сертификат.

Массовые заведения/мероприятия также одержат право на продолжение работы, но только если "зеленый" сертификат будет у всех работников и посетителей.

При въезде в Украину обладатели как "желтого", так и "зеленого" документа о вакцинации (тесте или перенесенной инфекции) получат право не проходить самоизоляцию.

Отметим, что главный санитарный врач Игорь Кузин ранее пояснял: срок действия "желтого" удостоверения равен интервалу между первой и второй прививкой. После повторной иммунизации человек получает "зеленый" сертификат, а действие "желтого" автоматически упраздняется.

Добавим, что информация о виде документа будет доступна в цифровом виде, а печатать сертификат на цветной бумаге не нужно.

Как писал OBOZREVATEL, социологический опрос показал, что в Украине вакцинироваться против COVID-19 не хочет большая часть граждан (более 56%). Какие причины называли респонденты – читайте тут.