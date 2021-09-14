Кабмин обнародовал постановление о новых правилах карантина. Документ

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
1 минута
736
Карантин в Украине

Кабинет министров 14 сентября опубликовал постановление, которым вносятся изменения в правила карантина в Украине. Отметим, что оно вступает в силу через 7 дней после обнародования.

Документ размещен на "Правительственном портале". Также в нем показаны образцы COVID-сертификатов (чтобы посмотреть их и весь текст постановления, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что речь идет о международных документах, которые подтверждают полный курс вакцинации, негативный результат теста и выздоровление от коронавируса.

Образец международного сертификата о вакцинации.
Видео дня
Образец международного сертификата о негативном результате теста.
Образец международного сертификата о выздоровлении от коронавируса.

Обновляется…

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКарантин в УкраинеКоронавирусКабинет министров Украины