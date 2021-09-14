Кабмин обнародовал постановление о новых правилах карантина. Документ
Кабинет министров 14 сентября опубликовал постановление, которым вносятся изменения в правила карантина в Украине. Отметим, что оно вступает в силу через 7 дней после обнародования.
Документ размещен на "Правительственном портале". Также в нем показаны образцы COVID-сертификатов (чтобы посмотреть их и весь текст постановления, доскролльте страницу до конца).
Отметим, что речь идет о международных документах, которые подтверждают полный курс вакцинации, негативный результат теста и выздоровление от коронавируса.
Обновляется…
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.