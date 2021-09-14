Кабмин обнародовал постановление о новых правилах карантина. Документ

Кабинет министров 14 сентября опубликовал постановление, которым вносятся изменения в правила карантина в Украине. Отметим, что оно вступает в силу через 7 дней после обнародования.

Документ размещен на "Правительственном портале". Также в нем показаны образцы COVID-сертификатов (чтобы посмотреть их и весь текст постановления, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что речь идет о международных документах, которые подтверждают полный курс вакцинации, негативный результат теста и выздоровление от коронавируса.

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