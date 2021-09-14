Ляшко – об ужесточении карантина: бизнес сам будет выбирать, как работать

Изменения, принятые Кабинетом министров Украины, позволят работать определенным сферам экономики во время усиления карантинных ограничений. Это будет касаться вакцинированных коллективов.

Такое заявление 13 сентября в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, чтобы работать без ограничений вакцинированы должны быть 80% сотрудников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава Минздрава пояснил, что принятые изменения позволяют работать учреждениям с ограничениями для "желтого" уровня, однако в случае с вакцинацией сотрудников – таких ограничений не будет.

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"Владелец учреждения выбирает, каким путем двигаться: работает в карантинных ограничениях, или показывает, что это учреждение работает для вакцинированных или в нем весь коллектив вакцинирован", – пояснил Ляшко.

Он добавил, что для учреждений образования работают такие же правила – должны быть привиты более 80% педсостава. При "желтом" уровне допускается, чтобы указанное количество педагогов получили хотя бы одну дозу вакцины.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины 13 сентября установило новые карантинные правила. О том, что изменится в нашей стране, читайте здесь.