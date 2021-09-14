Украинцы смогут получить "желтый" COVID-сертификат: сколько будет действовать и кому дадут
Украинцы смогут получить "желтые" COVID-сертификаты в Дії. Они свидетельствуют о получении первой дозы вакцины против коронавируса.
Об этом сообщили на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook. Таким же образом возможно получить и "зеленый" документ о полной иммунизации (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).
В ведомстве пояснили, что речь идет о внутреннем сертификате. Он будет доступен не только в цифровом виде, но и в бумажном. Однако последний еще в стадии разработки.Как получить "желтый" сертификат
После получения первой дозы вакцины его можно сформировать на платформе Дія. Также будет возможность загрузить его с портала и распечатать (на обычной или цветной бумаге), но этот инструмент еще находится в разработке.
Действовать документ будет 120 дней с момента получения прививки.
Его также можно оформить через Дію по завершению полного курса иммунизации. Документ будет доступен и в бумажном виде (после доработки такой возможности).
Действовать сертификат будет 365 дней.
О том, как изменились карантинные правила в Украине, смотрите в нашей инфографике:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав обнародовал подробности о том, какие ограничения будут действовать в Украине во время разных карантинных зон.
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