Украинец рассказал, как болел штаммом Дельта: началось все с повышения температуры

Житель Черновицкой области рассказал, как боролся со штаммом коронавируса Дельта. Почти две недели мужчина лежал в тяжелом состоянии в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Об этом пишет "Молодой буковинец". Когда поднялась температура, Виталий подумал, что это простая простуда.

"Под вечер меня начало немного лихорадить, измерил температуру – повышена. 38 градусов была. Я выпил жаропонижающее и лег спать. На следующий день температура была повышена, появилось головокружение. Думал, что это простуда, потому что перед этим в поле работал, на жаре, а затем сразу зашел в помещение с кондиционером. Но что-то неладное я заподозрил через два дня", – сказал пациент.

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По его словам, не исчезал ни запах, ни вкус, однако появилось расстройство желудка.

"Уже на следующий день мне стало очень плохо... Жена вызвала скорую, госпитализировали. Впоследствии уже подключили к аппарату ИВЛ. Сказали, что были поражены легкие; вирус хорошо "разгулялся" за эти дни. Жену отправили на самоизоляцию", – добавил мужчина.

Жена Виталия не заразилась, потому что был вакцинирована.

"Она захотела вакцинироваться, а вот я... не верил в действенность вакцины, хотя жена говорила, что подхвачу эту "гадость"... сглазила", – подчеркнул буковинец.

Сейчас мужчину уже отключили от аппарата ИВЛ. Он чувствует себя намного лучше, однако опасается осложнений, которые могут возникнуть после болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильский врач Борис Бриль рассказал, что невакцинированные против коронавируса молодые люди в 9 раз чаще умирают вследствие болезни, чем вакцинированные пенсионеры. А это свидетельствует о том, что вакцинация действительно работает.

Ранее Бриль отмечал, что наиболее эффективными против новых штаммов COVID-19 могут быть вакцины на основе инактивированного вируса. К таким относится китайский препарат CoronaVac.