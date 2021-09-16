Повторная вакцинация в Украине: Ляшко рассказал, когда будут прививать

Украинцев будут повторно вакцинировать от коронавируса минимум через год. Если к тому времени не появятся научные данные о том, что иммунитет длится больше года.

Об этом в эфире "24 канала" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что именно такой срок сейчас имеют COVID-сертификаты в нашей стране.

Еще одним условием для повторной вакцинации может быть появление новых мутаций COVID-19.

В то же время Ляшко пояснил, что тут речь идет о повторном введении двух доз.

Комментируя применение в ряде стран бустерной (третьей) дозы, он напомнил о призыве Всемирной организации здравоохранения.

Видео дня

"ВОЗ обратилась ко всем странам с призывом не использовать бустерную дозу, пока не будет вакцинировано максимальное количество населения в мире двумя дозами. Я поддерживаю это", – сказал глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили, что слишком ранняя дополнительная или бустерная вакцинация может спровоцировать побочные эффекты. Среди них миокардит или синдром Гийена-Барре.

Отметим, что в целом влияние третьей дозы на усиление иммунитета еще не до конца изучено в мире.