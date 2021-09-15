Ученые оценили необходимость повторной вакцинации от COVID-19 и назвали риски

Ученые считают, что слишком ранняя дополнительная или бустерная вакцинация от коронавируса может спровоцировать побочные эффекты. Среди них миокардит или синдром Гийена-Барре.

Об этом говорится в работе группы ученых из США, Великобритании, Швейцарии, Франции, опубликованной в медицинском журнале The Lancet. В статье говорится, что польза от первой вакцинации "явно превышает риски".

Однако слишком раннее или частое введение третьих или бустерных доз вакцины может вызвать побочные эффекты, такие как воспаление сердца. Миокардит чаще встречался после введения второй дозы мРНК вакцин (Moderna и Pfizer/BioNTech). Синдром Гийена-Барре фиксировали после применения векторных вакцин (AstraZeneka, Johnson&Johnson, "Спутник V"). Подчеркивается, что бустерные уколы должны делать только при наличии четких доказательств их целесообразности для человека.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, израильский врач Борис Брыль рассказал, что невакцинированные против коронавируса молодые люди в 9 раз чаще умирают в результате болезни, чем вакцинированные пенсионеры. А это свидетельствует о том, что вакцинация действительно работает.