Американский регулятор не увидел необходимости в бустерной дозе Pfizer

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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Американский регулятор не увидел необходимости в бустерной дозе Pfizer

Третья (бустерная) доза вакцины Pfizer может не понадобиться для защиты от коронавируса. В то же время она повышает иммунитет.

К такому мнению пришли ученые Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA). Об этом пишет Reuters.

В отчете сказано, что снижение эффективности вакцины Comirnaty в борьбе со штаммом Дельта до сих пор не доказано.

"Некоторые исследование показывают, что эффективность снижает, а другие – что нет. В целом результаты свидетельствуют о том, что вакцины против коронавируса, подтвержденные в США, достаточно эффективно защищают от тяжелого течения заболевания или смерти", – пояснили исследователи.

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Напомним, что в США до 20 сентября должны разрешить использование бустерной дозы вакцины Pfizer для людей с ослабленным иммунитетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее японские учены пришли к выводу, что препарат Pfizer эффективен в 85-96% случаев, в том числе и против более заразного штамма Дельта.

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