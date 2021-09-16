Американский регулятор не увидел необходимости в бустерной дозе Pfizer
Третья (бустерная) доза вакцины Pfizer может не понадобиться для защиты от коронавируса. В то же время она повышает иммунитет.
К такому мнению пришли ученые Управления по продовольствию и медикаментам США (FDA). Об этом пишет Reuters.
В отчете сказано, что снижение эффективности вакцины Comirnaty в борьбе со штаммом Дельта до сих пор не доказано.
"Некоторые исследование показывают, что эффективность снижает, а другие – что нет. В целом результаты свидетельствуют о том, что вакцины против коронавируса, подтвержденные в США, достаточно эффективно защищают от тяжелого течения заболевания или смерти", – пояснили исследователи.
Напомним, что в США до 20 сентября должны разрешить использование бустерной дозы вакцины Pfizer для людей с ослабленным иммунитетом.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее японские учены пришли к выводу, что препарат Pfizer эффективен в 85-96% случаев, в том числе и против более заразного штамма Дельта.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.