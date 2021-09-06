В США начнут вакцинировать третьей дозой Pfizer

В США начнут вакцинировать граждан третьей дозой вакцины Pfizer. Бустерную прививку от коронавируса могут одобрить до 20 сентября.

Об этом сообщил главный инфекционист США, доктор Энтони Фаучи, передает издание "Голос Америки". По его словам, после этого должны одобрить вакцинацию третьей дозой препарата Moderna.

Его производят в США. Фаучи подчеркнул, что к процессу отнесутся очень ответственно. Власти не будут делать ничего, что не получит одобрения Федеральной администрации по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA). Кроме того, там прислушаются к рекомендациям Консультативного комитета по практикам иммунизации.

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С начала пандемии коронавирусом в США заболели более 40,8 млн человек. Из них 666 219 умерли от осложнений, выздоровели 31,3 млн зараженных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers. Больше всего больных зарегистрировали в штате Калифорния – 4,4 млн.

Вакцины против коронавируса различают по трем основным типам – мРНК, векторные и инактивированные, которые имеют наименьшее количество побочных эффектов. К первым относятся препараты Pfizer и Moderna, к следующим – AstraZeneca и CoronaVac соответственно.

Отметим, что вакцина от коронавируса Moderna может эффективнее защищать от штамма Дельта, чем препарат Pfizer. Соответствующие исследования провели в США и Канаде.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 29 августа Украина получила новую партию вакцины от коронавируса Comirnaty от Pfizer-BioNTech. В нашу страну прибыли еще 188 370 доз препарата.