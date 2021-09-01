Голубовская объяснила, в чем главное отличие вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac
Вакцины против коронавируса различают по трем основным типам – мРНК, векторные и инактивированные, которые имеют наименьшее количество побочных эффектов. К первым относятся препараты Pfizer и Moderna, к следующим – AstraZeneca и CoronaVac соответственно.
Подробнее о различиях этих вакцин рассказала инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская в комментарии OBOZREVATEL. Беседу вел руководитель проекта Med.Oboz Виктор Литвиненко.мРНК-вакцины
По словам Голубовской, технология таких вакцин разрабатывалась задолго до пандемии. Однако именно в период COVID-19 впервые массово использование препаратов, созданных по такой методике, стали использовать в человеческой популяции.
Речь идет о вакцинах от компаний Pfizer&BioNTech и Moderna, которые содержат информационную (матричную) РНК.
"Поглощаясь клетками, она "учит" их производить Spike-белок (S-белок) вируса, а иммунная система дальше распознает его и в конце реагирует образованием антител", – объяснила инфекционист.
Она добавила, что именно S-белок выполняет функцию связывания (спайки) коронавируса с клетками организма. Вместе с тем наличие специфических антител его нейтрализует и в таком случае вирус не может проникнуть внутрь клетки.Векторные вакцины
Как уже отмечалось, это препараты производства Oxford/AstraZeneca и Johnson&Johnson. Их создавали, используя ослабленеые, нереплицирующиеся в организме человека аденовирусы.Последние выполняют роль так называемого вектора или носителя "учебного" гена S-белка.
Такими являются традиционные вакцины, которые давно применяются в медицине (например, против полиомиелита). Сегодня к ним относится и китайская вакцина против коронавируса CoronaVac.
Еще ряд аналогичных препаратов находятся на стадии разработки или уже применяются в ряде стран.
"По имеющимся данным, именно инактивированные вакцины сегодня имеют наименьшее количество побочных эффектов. Еще одним важным преимуществом этого типа является формирование иммунитета ко всем компонентам вируса, а не только к S-белку, где сосредоточены все основные мутации вируса", – отметила Голубовская.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в этой же беседе Ольга Голубовская отметила, что людям, которые не имеют иммунитета к коронавирусной болезни, обязательно нужно вакцинироваться. Особенно тем, которые относятся к группам риска.
Кроме этого, она рассказала, что естественный иммунитет дает лучшую защиту от коронавируса, чем вакцинация.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.