Украина получила еще почти 190 тысяч доз вакцины Pfizer – Минздрав
В воскресенье, 29 августа, Украина получила новую партию вакцины от коронавируса Comirnaty от Pfizer-BioNTech. В нашу страну прибыли еще 188 370 доз препарата.
Эту партию вакцины предоставило правительство США через международную инициативу COVAX, сообщили в пресс-службе Минздрава. Вместе с препаратом прибыл также растворитель для его разведения.
За доставку препарата отвечал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), а за хранение и логистику с соблюдением соответствующего режима температур – Агентство США по международному развитию USAID.
Напомним, что в июле этого года ЮНИСЕФ доставил в Украину 2 000 040 доз вакцины Moderna, которые также передало правительство США.
В целом Украина получила через механизм распределения вакцин COVAX уже 4 325 910 доз препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В Минздраве отметили, что такие поставки продолжатся.
"До конца 2021, как ожидается, Украина должна получить достаточное количество вакцины в рамках инициативы, чтобы защитить до 20% населения от COVID-19", – сообщили в министерстве.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав Украины решил разорвать контракты на поставку из Индии вакцин CoviShield и Novavax.
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