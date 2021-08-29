Украина получила еще почти 190 тысяч доз вакцины Pfizer – Минздрав

В воскресенье, 29 августа, Украина получила новую партию вакцины от коронавируса Comirnaty от Pfizer-BioNTech. В нашу страну прибыли еще 188 370 доз препарата.

Эту партию вакцины предоставило правительство США через международную инициативу COVAX, сообщили в пресс-службе Минздрава. Вместе с препаратом прибыл также растворитель для его разведения.

За доставку препарата отвечал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), а за хранение и логистику с соблюдением соответствующего режима температур – Агентство США по международному развитию USAID.

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Напомним, что в июле этого года ЮНИСЕФ доставил в Украину 2 000 040 доз вакцины Moderna, которые также передало правительство США.

В целом Украина получила через механизм распределения вакцин COVAX уже 4 325 910 доз препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca. В Минздраве отметили, что такие поставки продолжатся.

"До конца 2021, как ожидается, Украина должна получить достаточное количество вакцины в рамках инициативы, чтобы защитить до 20% населения от COVID-19", – сообщили в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав Украины решил разорвать контракты на поставку из Индии вакцин CoviShield и Novavax.