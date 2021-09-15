В Украине отменили самоизоляцию для иностранцев при транзитном въезде

С 20 сентября все иностранные лица, которые прибывают на территорию Украины по транзитному маршруту (с пересадкой), освобождаются от необходимости уходить на самоизоляцию. Это также означает, что им не нужно загружать мобильное приложение "Вдома" и проходить ПЦР-тестирование.

Соответствующее решение принял Кабмин 15 сентября, внеся изменение в Постановление от 9 сентября 2020 года. Чтобы быть включенным в список тех, кто освобожден от противоэпидемиологических ограничений, пассажир должен предоставить документ, подтверждающий, что он покинет территорию Украины не позднее, чем через 48 часов.

"Неизменным остается для всех иностранных граждан и владельцев вида на жительство независимо от страны прибытия для въезда в Украину необходимость иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID -19, обсервацией, и действует на весь срок пребывания в Украине", – указано в нормативном акте правительства.

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