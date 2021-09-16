В Киеве от COVID-19 умер мужчина, который отказался от госпитализации – волонтер

В Киеве в результате коронавирусной инфекции умер пожилой мужчина, который находился в тяжелом состоянии, но решил не ехать в больницу и побыть дома. Несмотря на отсутствие повышенной температуры, у него была зафиксирована низка сатурация (то есть насыщение крови кислородом) в 82%, а также учащенное сердцебиение – выше сотни.

Об этом случае 15 сентября рассказала глава благотворительного фонда "Cвои" Леся Литвинова на странице в Facebook. Как написала она, житель столицы отказался от госпитализации "потому что характер: не хочу и все".

К вечеру мужчине стало хуже и волонтеры в ответ на просьбу предоставили ему кислородный концентратор. Литвинова отметила, что долго убеждала больного и его родственников, что лечение нужно проводить в больнице, тем более, что свободных мест немало. Свое решение инфицированный так и не поменял.

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В комментариях автор поста уточнила, что аппарат ночью взял сын больного.

"Попросила утром сдать анализы и срочно искать толкового врача. Потому что лечить надо не сатурацию и не положительный тест на COVID-19. И один только кислород – прямой путь в могилу", – написала волонтер.

"Он умер под утро. Это первое, о чем я узнала, придя на работу", – подытожила Литвинова.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, "красный" уровень карантина грозит четырем украинским областям: Черновицкой, Тернопольской, Волынской и Закарпатской.

В НАН при этом сделали прогноз по развитию ситуации с COVID-19 в Украине до 27 сентября. Что показали расчеты – читайте в нашей новости тут.