Ляшко назвал четыре области, где эпидпоказатели приближаются к "красной" зоне

Наиболее тревожные COVID-показатели в Украине наблюдаются в Черновицкой, Тернопольской, Волынской и Закарпатской областях. Если ситуация не изменится, эти регионы могут вскоре оказаться в "красной" карантинной зоне.

Об этом в среду, 15 сентября, в эфире "24 канала" заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Как уточнил он, речь идет о показателях, пересчитанных на 100 тысяч населения. Самые высокие цифры наблюдаются на западе страны, где количество инфицированных растет, хотя в абсолютных цифрах заболевших коронавирусом больше в крупных городах – Киеве и Харькове.

"Сейчас в направлении "красного" уровня эпидемической опасности движется Черновицкая область, затем идут Тернопольская, Волынская, Закарпатская", – сказал министр.

Видео дня

Кроме того, в областях на западе Украины более значительная загруженность медучреждений, чем на остальной территории.

Ляшко отметил: если Минздрав увидит, что конкретной области угрожает сверхнагрузка на медицинскую систему, то будет предлагать ввести там самый высокий уровень эпидемической опасности – "красный".

Напомним, что за 14 сентября в Украине выявили 4640 новых заболевших COVID-19, из них 531 – дети. За сутки жертвами пандемии стали еще 93 человека.

В Киеве 14 сентября зарегистрировали 441 новый случай коронавирусной инфекции.

Как писал OBOZREVATEL, в Национальной академии наук спрогнозировали, что до 24 сентября количество новых случаев COVID-19 в Украине будет расти и достигнет показателя в 6 тысяч в сутки. Среди причин – большое количество праздников в стране в прошедший период.