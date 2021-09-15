В Украине свыше 4,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 93 человека
По состоянию на утро среды, 15 сентября, в Украине официально подтверждено 2 325 796 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 4640 заболевших, из них 531 – дети. Госпитализировали 1 609 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 54 550 человек (+93 за сутки), выздоровели 2 225 130 (+1 858). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 441 случай;
Винницкая область – 147 случаев;
Волынская область – 102 случая;
Днепропетровская область – 273 случая;
Донецкая область – 260 случаев;
Житомирская область – 116 случаев;
Закарпатская область – 49 случаев;
Запорожская область – 212 случаев;
Ивано-Франковская область – 135 случаев;
Киевская область – 181 случай;
Кировоградская область – 31 случай;
Луганская область – 247 случаев;
Львовская область – 294 случая;
Николаевская область – 74 случая;
Одесская область – 361 случай;
Полтавская область – 134 случая;
Ривненская область – 210 случаев;
Сумская область – 109 случаев;
Тернопольская область – 152 случая;
Харьковская область – 343 случая;
Херсонская область – 222 случая;
Хмельницкая область – 224 случая;
Черкасская область – 116 случаев;
Черновицкая область – 174 случая;
Черниговская область – 33 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы смогут получить "желтые" COVID-сертификаты в Дії. Они свидетельствуют о получении первой дозы вакцины против коронавируса. Таким же образом возможно получить и "зеленый" документ о полной иммунизации.
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