В Украине свыше 4,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 93 человека

По состоянию на утро среды, 15 сентября, в Украине официально подтверждено 2 325 796 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 4640 заболевших, из них 531 – дети. Госпитализировали 1 609 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 54 550 человек (+93 за сутки), выздоровели 2 225 130 (+1 858). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

г. Киев – 441 случай;

Винницкая область – 147 случаев;

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Волынская область – 102 случая;

Днепропетровская область – 273 случая;

Донецкая область – 260 случаев;

Житомирская область – 116 случаев;

Закарпатская область – 49 случаев;

Запорожская область – 212 случаев;

Ивано-Франковская область – 135 случаев;

Киевская область – 181 случай;

Кировоградская область – 31 случай;

Луганская область – 247 случаев;

Львовская область – 294 случая;

Николаевская область – 74 случая;

Одесская область – 361 случай;

Полтавская область – 134 случая;

Ривненская область – 210 случаев;

Сумская область – 109 случаев;

Тернопольская область – 152 случая;

Харьковская область – 343 случая;

Херсонская область – 222 случая;

Хмельницкая область – 224 случая;

Черкасская область – 116 случаев;

Черновицкая область – 174 случая;

Черниговская область – 33 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцы смогут получить "желтые" COVID-сертификаты в Дії. Они свидетельствуют о получении первой дозы вакцины против коронавируса. Таким же образом возможно получить и "зеленый" документ о полной иммунизации.