Коронавирусом заболели более 200 млн человек с начала пандемии. Хроника на 4 августа

По состоянию на среду, 4 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 200 млн человек. За минувший день выявили 615 544 новых инфицированных, умерли еще 9939. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.

При этом выздоровели более 180,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 104 тыс., Индии – 42 тыс. и Иране – 39 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 253 534 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 955 человек, а 2 187 170 вылечились.

Украинские школы могут перевести на дистанционное обучение в случаях сезонного роста заболеваемости или распространения штамма Дельта, заявил министр образования Сергей Шкарлет.

По словам народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуры, в Украине могут ввести новый локдаун из-за распространения коронавируса. Он уточнил, что ограничения будут локальными.

Врачи назвали главной опасностью Дельта-штамма коронавируса его "необычайную" скорость передачи между людьми. Это способствует большему количеству пациентов, которые поступают в больницы в тяжелом состоянии.

Евгений Комаровский рассказал, как уменьшить риск заражения детей COVID-19 в школе. В новом учебном году в Украине школьники будут получать образование в очном формате. Но в условиях пандемии в школе им придется носить маски и придерживаться других противоэпидемических правил.