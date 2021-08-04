В Минздраве назвали симптомы штамма Дельта, отличающие его от COVID-19

Штамм коронавируса Дельта более заразен, чем обычный COVID-19, и отличается от него рядом симптомов. Распространенными признаками являются лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк, а вот потеря обоняния или вкуса при Дельте фиксируются реже.

Кроме того, инфицирование новым вариантом COVID-19 может спровоцировать более серьезные нарушения в работе организма: проблемы со слухом и желудочно-кишечным трактом, а также образование сгустков крови, что может привести к гибели тканей и гангрене. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в среду, 4 августа, на своем канале в Telegram.

В Минздраве отметили, что в Великобритании, к примеру, на штамм Дельта приходится более 90% текущих случаев заражения коронавирусом.

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А в Китае ученые установили, что концентрация вируса в крови зараженного Дельтой в 1000 раз больше, чем при обычном штамме. Инфицированный также выделяет больше вирусных частиц во внешнюю среду и, соответственно, болезнь передается более активно.

Эксперты напомнили, что снизить риск заражения может вакцинация. Прививка также будет способствовать более легкому течению коронавирусной инфекции.

Украинцам напомнили, что привиться можно в ближайшем пункте или в центре массовой вакцинации, а также при помощи мобильных бригад медиков. Последние могут приехать к организованным коллективам из более 50-ти человек или к маломобильным гражданам.

Напомним, ранее директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал, как пациенты его учреждения перенесли заражение штаммом Дельта.

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко утверждает, что страна готова к борьбе с волной Дельты ("индийским" вариантом COVID-19). Он также призвал украинцев делать прививки.

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