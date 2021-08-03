Ученые назвали штамм Дельта наиболее патогенным

Японские ученые из Токийского университета назвали мутацию коронавируса Дельта наиболее патогенной среди всех остальных штаммов. Для этого они провели эксперимент с грызунами.

Исследователи искусственно создали вирусы с мутацией P681R, которая характерна для вариантов коронавируса, обнаруженных в Индии, передает NHK. Ученые обнаружили, что заражение мутацией Дельта приводит к повышенному объему синтициев.

Синтиции – это разрушенные при коронавирусе клетки в организме, которые слипаются в единую массу. Так, из-за штамма Дельта объем синтиций в 2,7 раза больше, чем при заражении другими вариантами COVID-19. Ученые считают, что это влияет на то, что Дельта более склонен к разным патологиям.

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В ходе исследования также выяснилось, что зараженные мутацией P681R грызуны потеряли в весе на 4,7-6,9 процентов больше, чем при других мутациях коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, британские ученые считают, что со временем может появиться мутация коронавируса против которой не будут действовать вакцины. Речь идет о препаратах, которые уже существуют.