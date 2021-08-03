Ученые спрогнозировали появление опасной мутации COVID-19: против нее будут бессильны вакцины

Британские ученые считают, что со временем может появиться мутация коронавируса против которой не будут действовать вакцины. Речь идет о препаратах, которые уже существуют.

Результаты исследования опубликовала официальная научно-консультативная группа правительства Великобритании. Отмечается, что работа носит теоретический характер и не дает никаких доказательств того, что такой вариант COVID-19 уже существует.

Ученые пишут о том, что маловероятно, что коронавирус исчезнет, поэтому есть большая уверенность в том, что варианты продолжат появляться. В исследовании говорится, что "почти наверняка" будет постепенное или точечное накопление антигенных вариаций, которые в конечном итоге приведут к неэффективности нынешних вакцин.

Видео дня

Исследователи порекомендовали властям продолжать максимально сокращать передачу вируса, чтобы снизить вероятность появления нового, устойчивого к вакцине варианта. А также сосредоточить проверку штаммов на новых вакцинах, которые не только предотвращают госпитализацию и заболевания, но и вызывают высокий и устойчивый уровень иммунитета слизистой оболочки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США обнародовали доклад о расследовании причин происхождения коронавируса, утверждая, что пандемия началась из-за генетически модифицированного вируса. Он якобы "просочился" из лаборатории Уханьского института вирусологии.