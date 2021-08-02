В США обнародовали доклад о якобы утечке COVID-19 из лаборатории в Китае

В США 2 августа обнародовали доклад о расследовании причин происхождения коронавируса, утверждая, что пандемия началась из-за генетически модифицированного вируса. Он якобы "просочился" из лаборатории Уханьского института вирусологии (WIV, Китай), где болезнь была впервые обнаружена в декабре 2019 года.

Документ с такими данными является третьей частью расследования, которое проводил высокопоставленный член комитета Палаты представителей по иностранным делам Конгресса США Майкл МакКол. В нем он также указал на ошибки правительства Китая, предупреждающие мир о рисках пандемии, передает The Hill.

В отчете республиканцев, который основан на материалах из открытых источников, подчеркивается, что вирус, скорее всего, появился в лаборатории Уханя.

Видео дня

"Поскольку мы продолжаем расследование причин пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки. Вместо этого, как показано в этом отчете, преобладающая часть доказательств доказывает, что все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии", – говорится в материале.

Также там высказывается обеспокоенность по поводу того, что лаборатория проводила исследования "повышения функциональности" в небезопасной среде и противоречивые медицинские исследования, в которых ученые генетически модифицируют бактерии или вирусы. В частности, чтобы сделать его более заразным, изучить более эффективные профилактические меры.

Помимо этого, в отчете вспомнили факты технического обслуживания и ремонта, проводимого в институте и прилегающей лаборатории, в связи с ее системой обработки опасных отходов и кондиционирования воздуха при проведении исследований коронавирусов. Отмечается, что такие случаи имели место в месяцы, предшествующие первым известным случаям COVID-19.

Исследователи также предложили альтернативный график вспышки вируса, предполагая, что первые случаи произошли в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как предполагалось в других отчетах.

Обеспокоенность высказали и по поводу того, что ученые из Уханьской лаборатории, в том числе американские исследователи, имели возможность модифицировать генетически измененные вирусы, не оставляя следов, с которыми они были подделаны.

"Еще в 2005 году американский ученый доктор Ральф Барик помог создать метод, не оставляющий следов генетической модификации. И уже в 2017 году ученые, работающие в WIV, смогли сделать то же самое. Это дает понять, что утверждения научного сообщества о том, что SARS-CoV-2 не может быть искусственным, поскольку в нем нет маркеров генетической модификации, являются неискренними", – говорится в отчете.

Расследование республиканцев проводилось параллельно с усилиями администрации президента США Джо Байдена и международного сообщества по определению причин вспышки COVID-19. Сторонники общественного здравоохранения, поддерживающие усилия по определению происхождения вируса, подчеркнули, что оба исследования необходимы для принятия мер по снижению риска новой пандемии.

МакКол в своих заявлениях, сопровождающих публикацию отчета, призвал Конгресс США принять закон, налагающий санкции на ученых в лаборатории Ухани и должностных лиц Коммунистической партии страны. Они, по его словам, были полны решимости "препятствовать усилиям по быстрому и эффективному реагированию на пандемию".

Также он попросил комитет по иностранным делам Палаты представителей вызвать в суд американского ученого Питера Дасзака. Мужчина подвергся критике из-за его связей с лабораторией Уханя и участия в публикации открытого письма в феврале 2020 года, в котором отвергалась теория о лабораторной утечке вируса, "как ксенофобное отвлечение от всего остального".

"Настало время использовать все инструменты, которые есть у правительства США, чтобы продолжать искоренять всю правду о том, как появился этот вирус... Это было величайшее сокрытие фактов за все время, в результате которого погибло более четырех миллионов человек по всему миру, и виновные должны нести ответственность", – заявил МакКол.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский ученый Джесси Д. Блум выяснил, якобы несколько разновидностей коронавируса могли циркулировать в китайском Ухане еще до начала пандемии, раньше декабря 2019 года.