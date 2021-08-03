Ляшко заявил о готовности системы здравоохранения к вспышке штамма Дельта

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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Ляшко заявил о готовности системы здравоохранения к вспышке штамма Дельта

Система здравоохранения Украины готова к борьбе с новой волной коронавируса, вызванной штаммом Дельта ("индийский" вариант COVID-19). Однако пока таких признаков не наблюдается.

Об этом на форуме "Украина 30" в понедельник, 2 августа, заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко. Он также обратил внимание на достаточное количество вакцин и призвал украинцев делать прививки.

Так, по словам министра, признаков вспышки заболеваемости не наблюдается ни на национальном, ни на региональном уровне в стране.

"Наша система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом Дельта", – подчеркнул Ляшко.

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Также глава ведомства отметил, что в страну поступило уже почти 12 миллионов доз вакцин от коронавируса и еще минимум 5 миллионов доз поступит в августе. В тоже время в стране использовано 5,6 млн доз.

"Вакцины хватит всем желающим. Это лучший способ защиты от болезни", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине минувших суток были вакцинированы более 38 тысяч человек, 27,7 тысяч получили первую дозу, а вторую – 10,6 тысяч.

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