В Украине зафиксировали меньше 300 новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро понедельника, 2 августа, в Украине официально подтверждено 2 253 534 случая коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 265 заболевших, из них 11 – дети. Госпитализировали 385 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 955 человек (+4 за сутки), выздоровели 2 187 170 (+176). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 62 случая;
Винницкая область – 21 случай;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 9 случаев;
Донецкая область – 2 случая;
Житомирская область – 12 случаев;
Ивано-Франковская область – 1 случай;
Киевская область – 5 случаев;
Кировоградская область – 1 случай;
Луганская область – 6 случаев;
Львовская область – 12 случаев;
Николаевская область – 16 случаев;
Одесская область – 30 случаев;
Полтавская область – 2 случая;
Ривненская область – 4 случая;
Сумская область – 3 случая;
Тернопольская область – 30 случаев;
Харьковская область – 17 случаев;
Херсонская область – 11 случаев;
Хмельницкая область – 4 случая;
Черкасская область – 1 случай;
Черновицкая область – 10 случаев;
Черниговская область – 4 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине подростков начнут вакцинировать от коронавирусной инфекции. Врач-иммунолог рассказала, является ли препарат Pfizer безопасным для детей.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.