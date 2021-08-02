В Украине зафиксировали меньше 300 новых случаев COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Лечение коронавируса

По состоянию на утро понедельника, 2 августа, в Украине официально подтверждено 2 253 534 случая коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 265 заболевших, из них 11 – дети. Госпитализировали 385 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 955 человек (+4 за сутки), выздоровели 2 187 170 (+176). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (62), Одесской (30), Тернопольской (30), Винницкой (21) и Харьковской (17) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 62 случая;

  • Винницкая область – 21 случай;

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  • Волынская область – 2 случая;

  • Днепропетровская область – 9 случаев;

  • Донецкая область – 2 случая;

  • Житомирская область – 12 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 1 случай;

  • Киевская область – 5 случаев;

  • Кировоградская область – 1 случай;

  • Луганская область – 6 случаев;

  • Львовская область – 12 случаев;

  • Николаевская область – 16 случаев;

  • Одесская область – 30 случаев;

  • Полтавская область – 2 случая;

  • Ривненская область – 4 случая;

  • Сумская область – 3 случая;

  • Тернопольская область – 30 случаев;

  • Харьковская область – 17 случаев;

  • Херсонская область – 11 случаев;

  • Хмельницкая область – 4 случая;

  • Черкасская область – 1 случай;

  • Черновицкая область – 10 случаев;

  • Черниговская область – 4 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В Украине заболели 265 человек за сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине подростков начнут вакцинировать от коронавирусной инфекции. Врач-иммунолог рассказала, является ли препарат Pfizer безопасным для детей.

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