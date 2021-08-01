В Украине прививки от COVID-19 будут делать подросткам: врач оценила безопасность вакцины

В Украине со следующей недели от коронавируса будут вакцинировать детей возрастом от 12 лет. Для иммунизации подростков будут применять препарат Pfizer, который почти не имеет противопоказаний и применялся даже для прививания беременных.

Таким образом, безопасность данной вакцины доказана, она "имеет долгий опыт использования". Об этом врач-иммунолог Анна Гильфанова рассказала в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24".

"Даже дети, у которых очень ослабленный иммунитет, наоборот мы им рекомендуем вакцинацию", – сказала врач.

По словам медика, ожидается, что вакцина проявит свою высокую эффективность в отношении подростков.

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Гильфанова объяснила, что дети действительно редко тяжело переносят COVID-19. При этом в условиях пандемии, которая продолжается уже больше года, им нужно обеспечить высокий уровень мобильности, чтобы подростки могли получить полноценное образование.

Кроме того, несовершеннолетние также могут быть распространителями вируса из-за своей социальной активности. Именно поэтому дети от 12 лет являются "группой, которую можно рассматривать как объект для проведения вакцинации", подчеркнула иммунолог.

Напомним, что в Минздраве рекомендуют в ряде случаев прививать детей старше 12 лет от коронавируса. В министерстве перечислили показания для вакцинации детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, с появлением новых вариантов коронавируса им все чаще стали болеть дети. Иногда они переносят болезнь в тяжелой форме, а потом – долго страдают от последствий. В связи с этим в Украине и многих других странах подняли вопрос об иммунизации детей.

Могут ли прививки навредить их здоровью и какие препараты уже протестировали на детях – читайте в нашем материале.