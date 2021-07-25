В Украине хотят вакцинировать детей: чем для них опасен коронавирус и есть ли риски

С появлением новых штаммов коронавируса все чаще начали болеть дети. Иногда даже в тяжелой форме и с долгосрочными последствиями. А еще они ускоряют распространение инфекции. По этой причине многие страны задумываются о вакцинации детей. Подобная идея звучит и в Украине.

Может ли прививка навредить здоровью ребенка и какие препараты уже протестировали на детях – читайте в материале OBOZREVATEL.

Коронавирус дети переносят по-разному, но чаще всего они болеют легко и даже без симптомов. Однако это не значит, что никакой опасности нет. Ведь, как минимум, больные могут становиться источником инфицирования окружающих. К примеру, ребенок болел бессимптомно и инфицировал всех членов семьи – включая бабушку и дедушку, которые имеют хронические заболевания.

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Помимо этого, в последнее время врачи регистрируют у детей, перенесших COVID-19, новое заболевание: синдром мультисистемного воспаления – воспалительный процесс, поражающий сразу несколько систем организма.

По клиническим проявлениям он напоминает синдром Кавасаки: лихорадка, дерматит, хейлит, стоматит, лимфоаденопатия, признаки системного васкулита. А еще он приводит к поражениям сосудистого звена, суставов, желудочно-кишечного тракта, сердечной мышцы — миокардитам и эндокардитам. Причем происходит это внезапно – вот ребенок вроде бы выздоровел, а через месяц-полтора оказывается в больнице.

Мультисистемное воспаление – это последствие коронавируса. Оно возникает примерно на 27 день после появления первых симптомов (если они есть). Ученые предполагают, что причиной заболевания является отсроченная чрезмерная иммунная реакция на заражение коронавирусом.

Вакцинацию детей и подростков уже утвердили ряд государств. В частности, Канада, США, ЕС, Израиль и Китай. Теперь об этом заговорили и украинские власти.

"Во время пятой волны будет разрешаться вакцинация детей, но нужно будет смотреть по нашим рекомендациям, каким именно детям в первую очередь надо будет отдавать предпочтение", – недавно сказал глава национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика.

Пока что речь идет только о следующих случаях:

если ребенок едет за границу на учебу, на соревнования, конкурсы, и это путешествие предусматривает две дозы вакцинации.

если ребенок 12+ объединяется с членами семьи и едет за границу или к ним выезжает.

Похожую информацию недавно озвучил и главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, в Украине возможна вакцинация детей, которые имеют "сопутствующие заболевания или высокие риски".

"Это будет относиться не к 100% детей, а только к той когорте, которая имеет тяжелые сопутствующие заболевания или высокие риски осложнений от COVID", — уточнил он.

А можно ли колоть COVID-вакцины детям? Официально такая практика в нашей стране запрещена. Прививки делают только людям старше 18 лет. Однако Pfizer и Moderna уже провели исследования своих разработок на детях от 12 лет. И официальные результаты показали высокую эффективность и отсутствие побочных эффектов.

Свою позицию в вопросе детской вакцинации изменила и Всемирная организация здоровья. Если раньше она заявляла, что прививать детей и подростков не стоит из-за недостатка исследований, то в обновленных рекомендациях говорится, что для вакцинации может быть использован препарат Pfizer.

Украинские специалисты, с которыми пообщался OBOZREVATEL, с осторожностью относятся к идеи иммунизации детей. Главная причина – недостаточное количество исследований влияния препаратов на организм. Вот что говорят врачи:

Врач-вирусолог Алла Мироненко допускает вакцинацию детей старше 12 лет. Однако только в случае, если ребенок не имеет каких-либо хронических заболеваний и не входит в группу риска. "Если всех подряд детей – это вообще не нужно и даже опасно. Я не считаю, что вакцины настолько изучены", – считает она.

Зачастую тестирование вакцин на детях не проводят на первых этапах исследований – только после завершения третьей фазы, когда можно с уверенностью говорить о безопасности препаратов. Еще возникает вопрос в отношении этической стороны, ведь за ребенка по сути принимают решение его родители.

По этой причине кандидат медицинских наук Валентина Маркевич называет "преступлением" массовое использование вакцины среди детей. "Без исследований, без экспериментальных методов, которые должны проходить. Мы не можем сказать, что будет через пять лет, как отреагирует растущий организм, не будет ли какого-то деления клеток, не будет ли угнетаться иммунная система", – подчеркнула специалист.

А председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская уверена, что пока говорить о детской вакцинации еще рано. Сначала компания-производитель должна предоставить результаты исследований, а только после этого украинский регулятор примет решение по этому вопросу.

Но учитывая активную мутацию и темпы распространения коронавируса, вполне вероятно допустить, что власти рано или поздно будут вынуждены прибегнуть к вакцинации детей. Однако в любом случае это случится не сразу. Все будет происходить поэтапно: начиная с подростков, и только затем, после получения положительных результатов, в программу включат представителей младшего возраста.