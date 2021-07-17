В Украине разрешат вакцинировать детей: озвучены условия и препарат

В Украине разрешат делать прививки от коронавируса детям во время пятой волны вакцинации. Однако, в зависимости от рекомендаций врачей, некоторым группам будут отдавать преимущество.

Несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет будут вакцинируют препаратом Comirnaty производства Pfizer&BioNTech. Об этом рассказал глава национальной программы иммунизации Центра общественного здоровья Украины Александр Заика, передает "Укринформ".

Это необходимо в случае, если ребенку необходимо уехать из страны для обучения, на соревнования или конкурсы для минимального интервала между прививками.

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Заика рассказал, что на данный момент ЦОЗ делает акцент на вакцинации целевых групп, которые не успели получить прививку во время предыдущих этапов вакцинации – украинцах старше 65 лет и граждан из группы риска.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вакцинировать население от коронавируса в Украине планируют в аптеках. Сейчас этот вопрос еще находится на рассмотрении.