В Минздраве рассказали, когда в Украине начнут вакцинировать от COVID-19 подростков

Министерство здравоохранения Украины рекомендует в отдельных случаях прививать детей с 12 лет против COVID-19. Это будет разрешено уже со следующей недели.

Об этом сказал в эфире "Сніданку з 1+1" главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, приказ подписан на этой неделе, и, по сути, со следующей вакцинацию подросткам можно будет делать.

Также перечислены показания для прививания ребенка:

если он имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни COVID-19 из-за сопутствующих болезней и не имеет противопоказаний к вакцинации;

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с целью объединения семьи выезжает в страну, где для пересечения границы необходим подтверждающий вакцинацию сертификат или международное свидетельство о вакцинации;

выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим подтверждающий вакцинацию сертификат или международное свидетельство о вакцинации;

является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или подтверждающий вакцинацию сертификат.

приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет подтверждающие документы.

"Такому ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с таким выводом он должен прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, которая оформляется педиатром", – пояснил санврач.

Он добавил, что для прививания подростков будет использоваться исключительно вакцина Comirnaty от компании Pfizer.

Как сообщал OBOZREVATEL, с появлением новых штаммов коронавируса все чаще стали болеть дети. Иногда даже в тяжелой форме и с долгосрочными последствиями. А еще они ускоряют распространение инфекции. По этой причине многие страны задумываются о вакцинации детей.

Может ли прививка навредить здоровью ребенка и какие препараты уже протестировали на детях – читайте в нашем материале.