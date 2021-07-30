В Минздраве рассказали, когда в Украине начнут вакцинировать от COVID-19 подростков
Министерство здравоохранения Украины рекомендует в отдельных случаях прививать детей с 12 лет против COVID-19. Это будет разрешено уже со следующей недели.
Об этом сказал в эфире "Сніданку з 1+1" главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, приказ подписан на этой неделе, и, по сути, со следующей вакцинацию подросткам можно будет делать.
Также перечислены показания для прививания ребенка:
если он имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни COVID-19 из-за сопутствующих болезней и не имеет противопоказаний к вакцинации;
с целью объединения семьи выезжает в страну, где для пересечения границы необходим подтверждающий вакцинацию сертификат или международное свидетельство о вакцинации;
выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим подтверждающий вакцинацию сертификат или международное свидетельство о вакцинации;
является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или подтверждающий вакцинацию сертификат.
приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет подтверждающие документы.
"Такому ребенку должно быть выдано медицинское заключение, и только с таким выводом он должен прийти в центр вакцинации. Или, если это обучение за рубежом, должна быть справка в произвольной форме, которая оформляется педиатром", – пояснил санврач.
Он добавил, что для прививания подростков будет использоваться исключительно вакцина Comirnaty от компании Pfizer.
Как сообщал OBOZREVATEL, с появлением новых штаммов коронавируса все чаще стали болеть дети. Иногда даже в тяжелой форме и с долгосрочными последствиями. А еще они ускоряют распространение инфекции. По этой причине многие страны задумываются о вакцинации детей.
Может ли прививка навредить здоровью ребенка и какие препараты уже протестировали на детях – читайте в нашем материале.
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