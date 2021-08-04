Испанские ученые начали разработку лекарства от COVID-19 на основе эхинацеи
В Испании разработали лекарство на основе эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea), которое должно облегчить симптомы пациентов с COVID-19. Препарат в виде капсул уже проходит клинические испытания.
Об этом в среду, 4 августа, сообщил портал salamanca24horas.com. Эксперимент назвали ECCO-2. Его начала группа арагонских и галисийских ученых на базе Сингулярного центра исследований в области молекулярной медицины и хронических заболеваний (CIMUS) (Сантьяго-де-Компостела, Испания).
Отмечается, что лекарственные средства с эхинацеей активно используются медиками при лечении пациентов с простудой. Ученые хотят выяснить, эффективно ли это растение в борьбе с коронавирусом.
Основная цель клинических испытаний – доказать уменьшение симптомов и более легкое течение болезни у пациентов с положительным результатом на COVID-19.
Ранее о том, что экстракт эхинацеи оказывают прямое противовирусное действие на SARS-CoV-2, заявляли швейцарские ученые. Арагонские и галисийские исследователи, учитывая этот факт, получили разрешение от Испанского агентства по лекарственным средствам и товарам для здоровья для испытаний соответствующего лекарства.
Капсулы решили назначать инфицированным вместе со стандартным лечением. Основная гипотеза ученых заключается в том, что экстракт эхинацеи может уменьшить количество дней болезни, а также риски госпитализации и возникновения некоторых из осложнений коронавируса.
"Это может быть простым в использовании, недорогим и доступным вариантом для лечения заболевания на ранних стадиях. В настоящее время у нас нет никакого лечения для борьбы с COVID-19 на ранних стадиях инфекции, а все препараты показаны, когда болезнь значительно продвинулась", – объяснил один из организаторов исследования доктор Хесус Р. Рекена, профессор биохимии, работающий в CIMUS и Университете Сантьяго-де-Компостела.
"Это может стать еще одним инструментом для борьбы с таким сложным и смертельным заболеванием", – добавил эксперт.
Добавим, что пациенты, принимающие новое потенциальное лекарство против коронавируса, будут находиться под наблюдением медиков в течение четырех недель. Ученые надеются получить окончательные результаты исследования до конца текущего года.
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