Нужно ли делать тест на антитела перед вакцинацией против COVID-19: ответ Миздрава

Некоторые украинцы считают, что перед прививкой от COVID-19 нужно сделать тест на антитела к SARS-CoV-2, чтобы узнать, есть ли у них защита от коронавируса. В Министерстве здравоохранения назвали такое убеждение мифом и объяснили, почему этого делать не имеет смысла.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В Минздраве заявили, что тесты, которыми измеряют уровень антител, не стандартизированы, поэтому они часто дают разные и очень неточные результаты.

По данным ведомства, антитела не являются единственной защитой от коронавируса. В частности, клеточный иммунный ответ сохраняется дольше, но его тест на антитела не определит.

Итак, у человека может быть низкий уровень антител, но при этом хорошая защита от вируса благодаря клеточному иммунитету. Также может быть и наоборот, когда первая доза вакцины даст высокий уровень антител, но необходимая защита появится только тогда, когда заработают другие звенья иммунитета.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, как можно комбинировать вакцины от коронавируса. В Украине позволят смешивать вакцины от коронавируса. Однако это будет происходить не по выбору пациента, а исключительно по решению врача, который отправляет на вакцинацию.