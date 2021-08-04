В Нью-Йорке будут требовать сертификаты о вакцинации в ресторанах и спортзалах

В ближайшее время в Нью-Йорке будут требовать доказательства вакцинации от коронавируса у всех, кто хочет пообедать в помещении ресторана, посмотреть спектакль или посетить спортзал. Об этом заявил во вторник, 3 августа, мэр города Билл де Блазио.

Нью-Йорк стал первым крупным городом в США, который ввел такие ограничения, сообщает Associated Press. Отмечается, что новое требование, которое будет внедряться постепенно, является самым агрессивным шагом, сделанным руководством города, чтобы сдержать всплеск штамма Дельта.

В своей речи мэр Нью-Йорка сказал, что жители города должны будут предоставлять сертификаты вакцинации в закрытых помещениях ресторанов, театров и спортзалов.

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"Мы хотим сделать так, чтобы люди вакцинировались и, прямо говоря, показать, что жизнь гораздо лучше, когда вы привиты. У вас есть больше свободы, когда вы привиты, и у вас ее гораздо меньше, меньше выбора, меньше возможностей, если вы не привиты ", – сказал Блазио.

Новые ограничения вступят в силу 16 августа, но проверки и штрафы начнутся только 13 сентября, когда государственные школы города снова откроются к новому учебному году.

По словам Блазио, некоторые детали еще нужно доработать, включая правила, касающиеся детей до 12 лет, ведь они еще не могут прививаться ни одной из одобренных вакцин.

Президент США Джо Байден поддержал шаг Нью-Йорка и заявил, что другие города должны пойти таким же путем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нью-Йорке жителям будут платить по 100 долларов за вакцинацию от коронавируса. Деньги можно получить только за первую дозу.

Президент США Джо Байден поддержал инициативу Нью-Йорка и призвал ввести денежное вознаграждение в размере 100 долларов для всех американцев, сделавших прививки против COVID-19.