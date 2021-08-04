В Украине зафиксирован рост числа новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро среды, 4 августа, в Украине официально подтверждено 2 255 345 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 984 заболевших, из них 59 – дети. Госпитализировали 572 пациента.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 024 человек (+43 за сутки), выздоровели 2 188 273 (+570). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 236 случаев;
Винницкая область – 19 случаев;
Волынская область – 3 случая;
Днепропетровская область – 64 случая;
Донецкая область – 91 случай;
Житомирская область – 20 случаев;
Закарпатская область – 4 случая;
Запорожская область – 53 случая;
Ивано-Франковская область – 9 случаев;
Киевская область – 34 случая;
Кировоградская область – 7 случаев;
Луганская область – 43 случая;
Львовская область – 34 случая;
Николаевская область – 16 случаев;
Одесская область – 46 случаев;
Полтавская область – 23 случая;
Ривненская область – 29 случаев;
Сумская область – 18 случаев;
Тернопольская область – 19 случаев;
Харьковская область – 75 случаев;
Херсонская область – 71 случай;
Хмельницкая область – 35 случаев;
Черкасская область – 23 случая;
Черновицкая область – 10 случаев;
Черниговская область – 2 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по словам народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуры, в Украине могут ввести новый локдаун из-за распространения коронавируса. Он уточнил, что ограничения будут локальными.
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