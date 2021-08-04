В Украине зафиксирован рост числа новых случаев COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса в Украине

По состоянию на утро среды, 4 августа, в Украине официально подтверждено 2 255 345 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 984 заболевших, из них 59 – дети. Госпитализировали 572 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 024 человек (+43 за сутки), выздоровели 2 188 273 (+570). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 236 случаев;

  • Винницкая область – 19 случаев;

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  • Волынская область – 3 случая;

  • Днепропетровская область – 64 случая;

  • Донецкая область – 91 случай;

  • Житомирская область – 20 случаев;

  • Закарпатская область – 4 случая;

  • Запорожская область – 53 случая;

  • Ивано-Франковская область – 9 случаев;

  • Киевская область – 34 случая;

  • Кировоградская область – 7 случаев;

  • Луганская область – 43 случая;

  • Львовская область – 34 случая;

  • Николаевская область – 16 случаев;

  • Одесская область – 46 случаев;

  • Полтавская область – 23 случая;

  • Ривненская область – 29 случаев;

  • Сумская область – 18 случаев;

  • Тернопольская область – 19 случаев;

  • Харьковская область – 75 случаев;

  • Херсонская область – 71 случай;

  • Хмельницкая область – 35 случаев;

  • Черкасская область – 23 случая;

  • Черновицкая область – 10 случаев;

  • Черниговская область – 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели 984 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по словам народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуры, в Украине могут ввести новый локдаун из-за распространения коронавируса. Он уточнил, что ограничения будут локальными.

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