В Украине зафиксирован рост числа новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро среды, 4 августа, в Украине официально подтверждено 2 255 345 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 984 заболевших, из них 59 – дети. Госпитализировали 572 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 024 человек (+43 за сутки), выздоровели 2 188 273 (+570). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

г. Киев – 236 случаев;

Винницкая область – 19 случаев;

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Волынская область – 3 случая;

Днепропетровская область – 64 случая;

Донецкая область – 91 случай;

Житомирская область – 20 случаев;

Закарпатская область – 4 случая;

Запорожская область – 53 случая;

Ивано-Франковская область – 9 случаев;

Киевская область – 34 случая;

Кировоградская область – 7 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Львовская область – 34 случая;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 46 случаев;

Полтавская область – 23 случая;

Ривненская область – 29 случаев;

Сумская область – 18 случаев;

Тернопольская область – 19 случаев;

Харьковская область – 75 случаев;

Херсонская область – 71 случай;

Хмельницкая область – 35 случаев;

Черкасская область – 23 случая;

Черновицкая область – 10 случаев;

Черниговская область – 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по словам народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуры, в Украине могут ввести новый локдаун из-за распространения коронавируса. Он уточнил, что ограничения будут локальными.