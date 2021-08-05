Хроника коронавируса на 5 августа: за сутки прибавилось более 680 тысяч больных COVID-19

По состоянию на четверг, 5 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 200,9 млн человек. За минувший день выявили 683 085 новых инфицированных, умерли еще 10 105. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.

При этом выздоровели более 180,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 104 тыс., Индии – 42 тыс. и Иране – 39 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 255 345 случаев заражения, с начала пандемии умерли 53 024 человека, а 2 188 273 вылечились.

В большинстве регионов Украины зафиксирован рост количества госпитализаций пациентов с коронавирусом. Наивысший риск вспышки заболеваемости в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской и Хмельницкой областях.

Украина получила еще более 500 тысяч доз вакцины против коронавируса компании AstraZeneca от правительства Дании.