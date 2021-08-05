В Украине вакцину Moderna используют только для первой прививки: хватит ли препарата для второй дозы
Препарат для вакцины против коронавируса американской компании Moderna поступит в Украину 16 августа. Новая партия предусмотрена Минздравом для второй дозы прививки.
Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения в Киевской областной государственной администрации Валентина Гинзбург изданию "РБК-Украина". Чиновница отметила, что сейчас в столице и области нет проблем с предоставлением препарата для ревакцинирования, соответствующий тому, что применялся для первого укола иммунизации.
"Сейчас Moderna используется только для первой прививки. В ближайшие недели мы ожидаем новую партию. Чтобы получить ревакцинацию, нужно обратиться в семейному врачу или записаться через сервис helsi.me", – указала Гинзбург.
При этом она добавила, что вторая прививка делается только тем препаратом, который использовался впервые. В противном случае нужно обращаться к руководству медицинского учреждения, на базе которого расположен центр вакцинации или сразу на горячую линию Департамента здравоохранения – 044-278-41-91.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в компании Moderna рассказали, насколько эффективен их препарат против COVID-19 в случае введения двух доз через полгода после вакцинации.
Также исследователи опубликовали данные об эффективности вакцины Moderna против нового штамма Дельта, который характеризуется высокой опасностью и заразностью в сравнении с предшествующими вариантами COVID-19.
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