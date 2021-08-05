В Украине вакцину Moderna используют только для первой прививки: хватит ли препарата для второй дозы

Препарат для вакцины против коронавируса американской компании Moderna поступит в Украину 16 августа. Новая партия предусмотрена Минздравом для второй дозы прививки.

Об этом рассказала директор Департамента здравоохранения в Киевской областной государственной администрации Валентина Гинзбург изданию "РБК-Украина". Чиновница отметила, что сейчас в столице и области нет проблем с предоставлением препарата для ревакцинирования, соответствующий тому, что применялся для первого укола иммунизации.

"Сейчас Moderna используется только для первой прививки. В ближайшие недели мы ожидаем новую партию. Чтобы получить ревакцинацию, нужно обратиться в семейному врачу или записаться через сервис helsi.me", – указала Гинзбург.

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При этом она добавила, что вторая прививка делается только тем препаратом, который использовался впервые. В противном случае нужно обращаться к руководству медицинского учреждения, на базе которого расположен центр вакцинации или сразу на горячую линию Департамента здравоохранения – 044-278-41-91.

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