Ученые разработали ультрафиолетовую лампу, которая почти на 100 % защищает от коронавируса

Китайские ученые разработали устройство для стерилизации ультрафиолетом от коронавируса. Устройство прошло испытания Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) провинции Хубэй, его одобрено для стерилизации от новых штаммов COVID-19.

Об этом сообщило издание China Daily. Отмечается, что ультрафиолетовый стерилизатор показал почти стопроцентную эффективность против SARS-Cov-2.

Как сказано в отчете регионального Центра по контролю и профилактике заболеваний, в ходе тестирования в диапазоне от 260 до 280 нанометров прибор показал эффективность инактивации коронавируса на уровне 99,99% после 10 минут работы.

По сравнению с традиционной дезинфекцией, проводимой ртутной лампой, новое устройство имеет гораздо большую эффективность стерилизации, более низкое энергопотребление и более длительный срок службы, составляющий 10-50 тысяч часов, говорится в отчете.

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Кроме того, устройство также может эффективно уничтожать патогенные бактерии, включая золотистый стафилококк, Candida albicans и колиформные бактерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае введут ограничения для непривитых граждан страны. Жителям Поднебесной, не прошедшим вакцинацию, будет запрещено посещать супермаркеты, больницы и другие общественные места.