На Полтавщине женщина подхватила штамм "Дельта": врачи рассказали, как она перенесла болезнь
Жительница поселка Градижск Кременчугского района в Полтавской области, которая стала первой пациенткой с выявленным штаммом Дельта, выздоровела. Ее заболевание протекало в легкой форме и не было нужды в стационарном лечении.
Об этом рассказал заведующий отделением областного лабцентра Полтавщины Андрей Байбарза в комментарии "Суспильному". Он указал, что первый случай заражения новой мутацией Дельта в регионе подтвердили результаты исследования в Киевском институте молекулярной биологии Национальной академии наук.
"Мы направили туда пробы с биоматериалом заболевших коронавирусом. Накануне, 4 августа, нам пришли результаты. Оказалось, что одна из пациенток поражена штаммом Дельта, но она проходила лечение дома, не нуждалась в постоянном медицинском наблюдении", – пояснил Байбарза.
Специалист отметил, что женщина не имела контактов с людьми, которые прибыли из других стран и сама никуда не выезжала за пределы области достаточно долгий период. Таким образом, заражение COVID-19 в варианте Дельта могло произойти именно на родной Полтавщине.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава инфекционной больницы Львовской области описал симптомы, которые отличают больных штаммом Дельта от пациентов с другими вариантами COVID-19.
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