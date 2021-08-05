В Украине свыше 1000 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро четверга, 5 августа, в Украине официально подтверждено 2 256 397 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 1052 заболевших, из них 81 – дети. Госпитализировали 532 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 049 человек (+25 за сутки), выздоровели 2 188 815 (+542). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в большинстве регионов Украины зафиксирован рост количества госпитализаций пациентов с коронавирусом. Наивысший риск вспышки заболеваемости в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской и Хмельницкой областях.