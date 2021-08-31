Хроника коронавируса на 31 августа: за сутки заразились 515 тысяч человек по всему миру
По состоянию на вторник, 31 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 217,8 млн человек. За минувший день выявили 515 873 новых инфицированных, умерли еще 7512. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.
При этом побороли болезнь свыше 194,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 119 тыс., Иране – 33 тыс. и Индии – 30 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 284 191 случай заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 53 720 заболевших умерли, а 2 206 392 пациента вылечились.
К началу учебного года полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции лишь 29% педагогических коллективов школ в Украине. Около 23% учителей получили одну дозу препарата от коронавируса.
Украина получила новую партию вакцины от коронавируса Comirnaty от Pfizer-BioNTech – 188 370 доз от правительства США.
В американском штате Иллинойс суд запретил матери видеться со своим 11-летним сыном, потому что она не была вакцинирована против COVID-19. Такое решение было вынесено во время слушания по вопросам алиментов.
Совет Европейского Союза решил ввести ограничения на въезд из шести стран, среди которых США. Речь идет о необходимости проходить карантин и делать тесты на коронавирус для невакцинированных граждан.
Всемирная организация здравоохранения изменила свое мнение о ревакцинации – получении третьей вспомогательной дозы вакцины от коронавируса. Месяц назад в ВОЗ рекомендовали отказаться от нее, а излишки отдать бедным странам, а сейчас заявили, что это способ защитить людей из уязвимых групп.
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