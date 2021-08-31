В Минздраве обещают не принуждать учителей к обязательной вакцинации
В Украине вакцинация против COVID-19 является добровольной и бесплатной, в том числе – для педагогов. Так, в Министерстве здравоохранения пообещали не принуждать учителей делать прививки от коронавирусной инфекции.
Об этом во вторник, 31 августа, сообщили авторы Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах". Как сказано в новом разъяснении от правительства, такое решение принято "несмотря на незначительный процент вакцинированных работников сферы образования".
"Сейчас в министерстве не рассматривается любой принудительный элемент прививки любой группы населения", – подчеркнул представитель Минздрава Украины.
В то же время украинцам напомнили, что в постановлении Кабинета министров есть конкретные критерии, которые определяют, может учебное учреждение работать или нет.
Согласно правилам, если в заведении большинство педагогов не пройдут вакцинацию против COVID-19, работать оно не будет. Регионы с такими школами могут отнести к желтой и оранжевой карантинным зонам.
Ранее украинский образовательный омбудсмен Сергей Горбачев обращал внимание на то, что недопуск невакцинированных учителей к работе незаконный.
Что касается самих учеников, то в Минздраве массово вакцинировать несовершеннолетних против коронавируса пока что не планируют, так как приоритет на этом этапе – взрослое население.
Как писал OBOZREVATEL, в нашей стране нет директивы об обязательной линейке в школах. Каждое учебное заведение вправе самостоятельно принимать решение о целесообразности проведения праздника первого сентября.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.