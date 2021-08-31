В Минздраве обещают не принуждать учителей к обязательной вакцинации

В Украине вакцинация против COVID-19 является добровольной и бесплатной, в том числе – для педагогов. Так, в Министерстве здравоохранения пообещали не принуждать учителей делать прививки от коронавирусной инфекции.

Об этом во вторник, 31 августа, сообщили авторы Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах". Как сказано в новом разъяснении от правительства, такое решение принято "несмотря на незначительный процент вакцинированных работников сферы образования".

"Сейчас в министерстве не рассматривается любой принудительный элемент прививки любой группы населения", – подчеркнул представитель Минздрава Украины.

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В то же время украинцам напомнили, что в постановлении Кабинета министров есть конкретные критерии, которые определяют, может учебное учреждение работать или нет.

Согласно правилам, если в заведении большинство педагогов не пройдут вакцинацию против COVID-19, работать оно не будет. Регионы с такими школами могут отнести к желтой и оранжевой карантинным зонам.

Ранее украинский образовательный омбудсмен Сергей Горбачев обращал внимание на то, что недопуск невакцинированных учителей к работе незаконный.

Что касается самих учеников, то в Минздраве массово вакцинировать несовершеннолетних против коронавируса пока что не планируют, так как приоритет на этом этапе – взрослое население.

Как писал OBOZREVATEL, в нашей стране нет директивы об обязательной линейке в школах. Каждое учебное заведение вправе самостоятельно принимать решение о целесообразности проведения праздника первого сентября.