В Минздраве рассказали, будут ли вакцинировать детей от COVID-19

В Украине массово вакцинировать несовершеннолетних против коронавируса пока что не будут. На этом этапе приоритет – иммунизация взрослого населения.

Соответствующее заявление 28 августа на встрече с журналистами сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Его цитирует "РБК-Украина". Глава Минздрава пояснил такую стратегию ведомства тем, что в стране нет массовой вспышки COVID-19 среди детей.

Так, доля зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции, которая припадает на несовершеннолетних пациентов, несущественная.

"Мы проанализировали динамку заболеваемости среди детей, до 19 лет, до момента появления первого случая Дельты в Украине и после. Мы видим, что доля детей среди заболевших несущественная. Дети пока не оказывают нагрузку на систему здравоохранения", – сказал Ляшко.

Видео дня

Он добавил, если ситуация изменится и динамика будет расти, Министерство здравоохранения Украины вновь пересмотрит все данные. В этом случае, вероятно, вакцинировать будет рекомендовано детей от 12 лет и старше.

Подробнее о том, чем для детей опасен COVID-19 и есть ли риски в вакцинации, – читайте в материале.

Напомним, что украинским учебным заведениям, где большинство педагогов не пройдут вакцинацию против коронавируса, не позволят работать. Регионы с такими школами могут отнести к желтой и оранжевой карантинным зонам.

Украинский образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в свою очередь подчеркнул: недопуск невакцинированных учителей к работе незаконный.

Как ранее писал OBOZREVATEL, врач-инфекционист, профессор Сергей Крамарев посоветовал украинцам вакцинироваться не только от COVID-19, а и от гриппа.