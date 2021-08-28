В Минздраве рассказали, будут ли вакцинировать детей от COVID-19
В Украине массово вакцинировать несовершеннолетних против коронавируса пока что не будут. На этом этапе приоритет – иммунизация взрослого населения.
Соответствующее заявление 28 августа на встрече с журналистами сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Его цитирует "РБК-Украина". Глава Минздрава пояснил такую стратегию ведомства тем, что в стране нет массовой вспышки COVID-19 среди детей.
Так, доля зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции, которая припадает на несовершеннолетних пациентов, несущественная.
"Мы проанализировали динамку заболеваемости среди детей, до 19 лет, до момента появления первого случая Дельты в Украине и после. Мы видим, что доля детей среди заболевших несущественная. Дети пока не оказывают нагрузку на систему здравоохранения", – сказал Ляшко.
Он добавил, если ситуация изменится и динамика будет расти, Министерство здравоохранения Украины вновь пересмотрит все данные. В этом случае, вероятно, вакцинировать будет рекомендовано детей от 12 лет и старше.
Подробнее о том, чем для детей опасен COVID-19 и есть ли риски в вакцинации, – читайте в материале.
Напомним, что украинским учебным заведениям, где большинство педагогов не пройдут вакцинацию против коронавируса, не позволят работать. Регионы с такими школами могут отнести к желтой и оранжевой карантинным зонам.
Украинский образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в свою очередь подчеркнул: недопуск невакцинированных учителей к работе незаконный.
Как ранее писал OBOZREVATEL, врач-инфекционист, профессор Сергей Крамарев посоветовал украинцам вакцинироваться не только от COVID-19, а и от гриппа.
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